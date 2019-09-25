https://static.news.ru/photo/6ef24134-df95-11e9-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckamaz

Самый известный игрок в истории КАМАЗа, один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х Виктор Панченко заявил, что «Спартаку» будет непросто в матче 1/16 финала Кубка России по футболу против команды из Набережных Челнов.

В 90-х такими матчами Набережные Челны было не удивить. Но по нынешним временам это, безусловно, событие года, — сказал Панченко «Советскому спорту».

Экс-игрок добавил, что при мощной поддержке трибун «команда хозяев способна москвичей неприятно удивить», и напомнил, что в 1997 году КАМАЗ «красно-белых» дома обыгрывал.

Ранее сообщалось, что перед футбольным матчем 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и московским «Спартаком» для болельщиков обеих команд соорудили фан-зону.

Ранее полиция Набережных Челнов была против проведения игры, так как правоохранительные органы опасаются, что своими силами город не справится. Это связано с тем, что болельщиков нужно сопровождать по городу, следить за ними на игре, успокаивать самых буйных, не поддаваться провокациям и не провоцировать их, писал News.ru.