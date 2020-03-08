https://static.news.ru/photo/76416ed2-620e-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Игорь Нетто Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Футбольный клуб «Спартак» установит памятник легендарному капитану московской команды и сборной СССР Игорю Нетто летом 2020 года на стадионе «Открытие Арена».

Трехметровая фигура будет расположена около трибуны C, которая носит имя бывшего полузащитника клуба. Автором работы станет скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Фёдору Черенкову, также установленные на спартаковском стадионе. Нетто будет изображён в спартаковской форме, держа в руках Кубок СССР, сообщает пресс-служба «Спартака».

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