Оздоев: сборной России будет тяжело играть без фанатов в матче с сербами

https://static.news.ru/photo/24de6ef2-ed0d-11ea-ae6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев признался, что команде будет сложно играть при пустых трибунах против сборной Сербии в стартовом матче Лиги Наций.

Всегда тяжело выходить на поле при пустых трибунах, потому что официальные игры совсем другое, когда ты видишь полный стадион. Без болельщиков очень тяжело играть, — сказал Оздоев на предматчевой пресс-конференции.

Кроме того, хавбек национальной команды отметил, что соскучился по всем ребятам в команде и был рад снова встретиться на поле.

Очень приятно собраться всем вместе, соскучился по парням, мы встречались на поле за свои команды, но в составе сборной куда приятнее, — сказал Оздоев.

Согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все матчи национальных команд будут проходить без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене», в Москве. Время начала встречи — 21.45.

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