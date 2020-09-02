Оздоев рассказал, какой подарок готовят игроки сборной России Черчесову

https://static.news.ru/photo/8f0c347c-ed0c-11ea-b88d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев рассказал, разбирала ли команда уже соперника на предстоящий матч Лиги наций против сборной Сербии.

Тактические разборы происходят практически каждый день, тренерский штаб говорит, как лучше действовать, надо выходить и играть, — сказал Оздоев на предматчевой пресс-конференции.

Он признался, что коллектив поздравил уже наставника Станислава Черчесова с днём рождения, которому 2 сентября исполнилось 57 лет, но главный сюрприз будет ждать его на следующий день.

Перед тренировкой вся команда поздравила. Главный подарок для тренера — завтрашняя победа, — добавил он.

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала встречи — 21:45.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что ждёт от своей команды в матче Лиги наций против национального коллектива Сербии.