https://static.news.ru/photo/65163120-217b-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Магомед Оздоев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев рассказа, что его партнёр по команде нападающий Александр Кокорин чувствует себя хорошо и находится в отличной форме.

Сейчас Кокорин чувствует себя великолепно. Уровень у него всегда был в порядке. Все допускают ошибки. Он понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким, — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что необходимо сделать игрокам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину для того, чтобы попасть в национальную команду, писал NEWS.ru.