Овечкина позвали в сборную России по футболу после гола за «Динамо»

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Хоккеист Александр Овечкин

Российский хоккеист Александр Овечкин забил гол в составе футбольного «Динамо» на 11-й минуте встречи с блогерской командой «Амкал». Благодаря этому голу бело-голубые вырвались вперед со счетом 1:0. Трехкратного чемпиона мира по хоккею, отличившегося в дебютном футбольном матче, сразу же пригласили в сборную России.

Ждем в сборной, легенда, — написали в Telegram-канале российской сборной.

Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой. Он сыграл за «Динамо» под третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец Михаил Овечкин. Форвард хоккейного «Вашингтона» получил передачу от Федора Смолова и направил мяч в дальний угол ворот «Амкала». После триумфа спортсмен покинул поле из-за замены. Вместо него вышел Даниил Фомин.

Выставочный матч проходит на стадионе «ВТБ Арена». Овечкин подписал контракт с «Динамо» только ради этой игры.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в беседе с NEWS.ru затруднился предположить, как будет выглядеть хоккеист на поле. Он назвал Овечкина настоящим профессионалом, который может достойно выглядеть в разных видах спорта.