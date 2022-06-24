Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на один матч Хоккеист Овечкин проведёт футбольный матч в составе «Динамо» против «Амкала»

Фото: Meng Yongmin/Xinhua/Global Look Press

Александр Овечкин

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» на один матч. Форвард сыграет против блогерской команды «Амкал», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова.

Большое значение сыграло желание самого спортсмена, — сказал Пивоваров.

Александр Овечкин — воспитанник хоккейного клуба «Динамо». Он выступал за бело-голубых до переезда в Северную Америку.

Товарищеский матч между профессиональными футболистами и блогерами состоится 25 июня на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный бой с двукратным победителем Игр боксером Олегом Саитовым. Спарринг состоится 25 июня на Московском дне спорта в «Лужниках».