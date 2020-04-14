Что ни день, то новые страсти. В таком состоянии «Барселона» пребывает уже многие месяцы. Новый виток скандалов начался с того, что шесть членов совета директоров каталонцев подали в отставку, в том числе и вице-президент Эмилио Русо. Человек, который некогда был главным преемником Бартомеу (нынешний глава «Барселоны», срок полномочий которого заканчивается летом 2021 года) на президентский пост, обрушился на бывший клуб с критикой. О том, как и без того шаткое положение Жозепа Бартомеу в одночасье стало катастрофическим, — в материале NEWS.ru.

Дело «Barcagate»

Сейчас можно с уверенностью сказать, что точкой невозврата стала история, связанная с фейковыми аккаунтами. В конце февраля испанские СМИ сообщили, что компания I3 Ventures, которую наняла «Барселона» для создания положительного имиджа клуба, вела двойную игру. С одной стороны, подвластные ей страницы на Facebook и в Twitter, хвалили президента клуба, с другой — очерняли лидеров собственной команды (Месси в том числе).

Когда эта история стала достоянием общественности, поднялся серьёзный скандал. Бартомеу еле удалось погасить очаг возгорания (этот конфликт в действительности был сродни пожару). Но как показывает нынешняя ситуация, видимо, не до конца. Ушедшие в отставку менеджеры, как главную причину своего решения обозначили как раз скандал с соцсетями.

Эмилио Русо также сконцентрировал своё внимание на деле «Barcagate» (так этот скандал обозвали в народе). Связь между этим делом и бывшим вице-президентом ещё более тесная. История с фейковыми аккаунтами, получившая широкую огласку, натолкнула Жозепе Бартомеу на мысль о том, что кто-то в окружении сливает информацию. Это и стало главной причиной раздора между членами руководства.

Стоить отметить, что отставка Русо не являлась добровольным шагом. Жозеп Бартомеу в телефонном звонке сообщил своему коллеге, что собирается реорганизовывать состав руководства, намекнув тем самым, что изменения коснутся и его. Эмилио не стал дожидаться официального увольнения и сам подписался под общим письмом об уходе.

Потеряв должность в клубе, он легко и непринужденно выложил некоторые тайны. Оказывается, за услуги компании I3 Ventures (той, что ввела аккаунты) «Барселона» заплатила €1 млн, хотя их рыночная стоимость — €100 тысяч. К тому же, оплата проходила траншами (приблизительно по $200 тысяч в каждом). Дело в том, что если сумма контракта меньше €200 тысяч, то его можно заключать и оплачивать в обход совета директоров. Сами понимаете, прямой намёк на серьёзные махинации.

«Барселона» отреагировала незамедлительно. Во-первых, в клубе всю эту информацию назвали ложной, а также пообещали судебное разбирательство смелым обвинителям.

Но не только Эмилио Русо сейчас жёстко высказывается в адрес «Барселоны». Виктор Фонт, человек, который собирается баллотироваться на пост президента «сине-гранатовых», тоже решил воспользоваться ситуацией. Увидев пожар на «Камп Ноу», он подбросил ещё чуть-чуть дровишек. Фонт заявил, что клуб близок к экономическому и моральному банкротству. И с ним не поспоришь.

У «Барсы» финансовые проблемы

«Барселона» оказалась в тяжёлой финансовой ситуации. Руководство тратит огромные суммы на зарплаты. К 2020-му средняя зарплата игроков каталонской команды составила €10,5 млн. В добавок ко всему, в последнее время клуб проводит далеко не самые эффективные не только с игровой, но и с финансовой точки зрения трансферные кампании. И если раньше все эти сумасшедшие расходы покрывали доходы с трансляций и коммерции, то захвативший футбол коронавирус застал «Барселону» врасплох.

Неудивительно, что «сине-гранатовые» были одними из первых (если брать топовые клубы), кто заговорил о сокращении зарплат в период карантина. В итоге, после продолжительной дискуссии, было принято решение урезать вознаграждения на 70%. Но даже эта мера не сильно спасает «Барселону». Поэтому информация о том, что клуб в грядущее трансферное окно попрощается с восемью футболистами, кажется всё более реалистичной.

Жозеп Бартомеу оказался в критической ситуации. Теперь просто отделаться объяснениями не получится. Нужны будут чёткие доказательства его правоты. Только в таком случае он сможет спокойно довести до конца свой президентский срок.