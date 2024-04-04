«Отпустите Абаскаля!»: Радимов резко высказался о тренере «Спартака» Радимов призвал уволить тренера «Спартака» после поражения «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов призвал уволить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения красно-белых в игре с петербургским клубом. В своем Telegram-канале спортсмен написал, что Абаскаль утратил мотивацию и хочет работать в другой стране.

Уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному, — написал Радимов.

По словам экс-игрока «Зенита», все, что хотел Абаскаль, — это получить неоценимый опыт работы в большом клубе с амбициями. Однако сейчас, как отметил Радимов, тренер «Спартака» хочет работать за другой клуб и рассчитывает получить неустойку от московской команды. Спортсмен призвал руководство «Спартака» не медлить с решением о назначении нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что Абаскаль получит €1,8 млн неустойки в случае, если «Спартак» решит расторгнуть с ним контракт. Эта сумма составляет общий размер зарплаты испанца до конца соглашения, действие которого закончится в июне 2025 года. Абаскаль занимает должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года.