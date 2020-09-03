Отец Месси заявил, что сын может остаться в «Барселоне» ещё на год

https://static.news.ru/photo/a3f521d4-edeb-11ea-b921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/Global Look Press

Отец нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси Хорхе Месси сообщил, что футболист может остаться в команде ещё на один сезон.

Форвард заявил о желании покинуть клуб после разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Одним из главных претендентов на аргентинца называется английский «Манчестер Сити», который, по данным испанских СМИ, готов предложить Месси €500 млн в качестве зарплаты за вычетом налогов за пять лет.

По данным Sports.ru, Хорхе Месси на вопрос журналиста, рассматривается ли возможность того, что его сын останется в клубе ещё на год, чтобы затем уйти бесплатно, ответил утвердительно.

Кроме того, журналисты поинтересовались, как прошла его встреча с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

Очень хорошо, — заявил отец футболиста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители английского футбольного клуба «Манчестер Сити» запросили у одной из крупных медиакомпаний архивные кадры с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси для подготовки видео к возможному трансферу аргентинца.