Лионель Месси Лионель Месси Фото: Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси встретился со спортивным директором американского клуба «Интер Майами» Полом Макдонохом. Журналисты предполагают, что он договаривался о переезде сына в Новый Свет.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun, который уточняет, что в числе владельцев клуба значится бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

«Интер Майами» основан в 2018 году. Весной 2020 года ему предстоит дебют в MLS, главном клубном турнире Северной Америки.

Ранее News.ru сообщал, что капитан футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси может свободно покинуть клуб после каждого сезона. Такое условие прописано в контракте футболиста с каталонской командой. Игрок должен предупредить клуб до 30 июня, если он решит воспользоваться этой опцией. Подобные оговорки были в договорах и других легенд «Барсы» — Андреса Иньесты, Хави, Карлеса Пуйоля.

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