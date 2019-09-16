Отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси встретился со спортивным директором американского клуба «Интер Майами» Полом Макдонохом. Журналисты предполагают, что он договаривался о переезде сына в Новый Свет.
Об этом сообщает британский таблоид
«Интер Майами» основан в 2018 году. Весной 2020 года ему предстоит дебют в MLS, главном клубном турнире Северной Америки.
Ранее News.ru сообщал, что капитан футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси может свободно покинуть клуб после каждого сезона. Такое условие прописано в контракте футболиста с каталонской командой. Игрок должен предупредить клуб до 30 июня, если он решит воспользоваться этой опцией. Подобные оговорки были в договорах и других легенд «Барсы» — Андреса Иньесты, Хави, Карлеса Пуйоля.