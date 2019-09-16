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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что его не тревожит то, как к нему относятся фанаты французского клуба.

Не нуждаюсь в том, чтобы болельщики поддерживали меня. Я остался и буду защищать команду, — подчеркнул он. По его словам, для него главное — играть и выигрывать, передаёт L'Equipe. Так...