Отец главного тренера «Локомотива» Николича умер от инсульта

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Московский футбольный клуб «Локомотив» выразил соболезнования главному тренеру команды Марко Николичу. Скончался его отец.

В семье главного тренера «Локомотива» Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко. ФК «Локомотив» выражает соболезнования Марко и его семье, — говорится в сообщении клуба.

Под руководством Николича, который возглавил команду в мае прошлого года, «красно-зелёные» завершили первую часть розыгрыша РПЛ-2020/21 на восьмом месте в турнирной таблице. После 19 туров москвичи набрали 28 очков и на два балла отстают от идущего седьмым «Краснодара».

Первый официальный матч после зимней паузы «Локомотив» проведёт 20 февраля — в рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Марко Николича сыграют с «Тамбовом». А 27 февраля состоится столичное дерби — «железнодорожники» в 20-м туре РПЛ примут ЦСКА.

Как писал NEWS.ru, в начале января стало известно о кончине футболиста сборной СССР Юрия Сауха, который выступал в том числе за «Локомотив» и ЦСКА. Он ушёл из жизни в возрасте 69 лет.

В сборной СССР Саух дебютировал в 1976 году и сыграл в её составе два товарищеских матча с командами Венгрии и Австрии. Один раз он выступал в составе олимпийской сборной СССР. Кроме того, он занимался тренерской работой.