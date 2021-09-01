«От такой игры хочется умереть»: болельщики недовольны дебютом Карпина

На «Лужниках» прошло боевое крещение Валерия Карпина в качестве тренера сборной России. Его подопечные провели матч против команды Хорватии в рамках отбора к ЧМ-2022. Несмотря на эпизодами активную игру, россиянам отметиться забитыми голами так и не удалось — встреча завершилась ничьей (0:0). Впрочем, немногих устроил такой исход. Болельщики ополчились на нового наставника национальной команды после финального свистка по целому ряду причин. Приводим в нашем материале самые яркие цитаты из соцсетей.

Обстановка в социальных сетях накалилась сразу после того, как на официальном сайте появился состав команды на игру. Да, стоит признаться, выбор Карпина оказался действительно неожиданным, особенно в передней линии. Отсутствие номинального нападающего в старте, Фёдор Смолов на лавке... Последнее обстоятельство особенно расстроило фанатов. Нападающий «Локомотива» с шестью голами (больше него не забил никто) стал лучшим игроком июля и августа в Российской премьер-лиге (РПЛ). Кто, если не он, должен был выходить на поле с первых минут? Однако у Карпина была своя позиция на этот счёт.

— Ну и зачем это? Захаряну бы Тюкавина в пару, раз уж Смолов-Жемалетлинов не получилось. Есть же наигранные клубные варианты. А так опять будут бегать каждый сам по себе. Впрочем, от Карпина ожидать чего-то не приходится. Там ума, как у сестёр Березуцких. (@SergeFilatoff)

— Один гол Захаряна против шести голов Смолова в РПЛ. Но второй сидит. (@igormaltsev94)

— Жалкое зрелище. К сожалению. Ожидал от Валеры большего. Нельзя без нападающего играть. (@FetisovStanis)

— Захарян? Позорище! (@TOmbVK5jk7Mz3Do)

— Что должен сделать Смолов, чтобы выйти за сборную? (@msh_l711)

Правда, по ходу игры многим болельщикам наверняка пришлось «переобуться». Самый молодой игрок сборной Арсен Захарян был чуть ли не главным активным звеном команды.

— Как же всё-таки круто, что Валера вызвал и поставил Захаряна. Черчесов бы пока его «знакомил» со сборной, его бы уже за Армению бы заиграли. ( @demmannn )

Впрочем, не только состав сборной подвергся критике. Многим не понравилась игра команды.

— От такой игры хочется умереть просто. Тоска. Бей-беги просто. Заболотный по верхам бьёт. Такое увидеть только в России можно. (@Sergey95409667)

— Ничего не меняется. Какого тренера ни ставь. Унылая игра. Реализация — просто кошмар. (@Lord_31rp)

Правда, не все футбольные фанаты считают, что команда Карпина сыграла плохо.

— Да, не всё в атаке получилось, но как же приятно видеть наработки умного футбола, а не тупой Дзюбол. (@emartem_)

— Классное же чувство, ребзя, что есть сборная за которую не стыдно. И это не юношеская/детская, а нормальная взрослая команда! Вперёд #НашиПарни . Вы — молодцы. ( @Dallas_61 )

— Ребят, хочу напомнить, что вы в России родились, а не в Бразилии и даже не в Сербии, чтобы требовать какой-то зрелищный футбол. Плюс Валера эту группу людей впервые увидел четыре дня назад. Угомонитесь, ей-богу. Вполне рабочий результат против фаворитов группы. (@turtleminja)

Наиболее находчивые, к слову, сразу же нашли решение всем проблемам.

— Черчесова в отставку. (@maydaytcoy)