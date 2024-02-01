От кого прячется Дзюба? Почему не приходит на тренировки, кто его ищет

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Артем Дзюба

Артем Дзюба пропустит часть зимних сборов, поскольку примет участие в новом телешоу. Почему и от кого он будет прятаться, будет ли он сниматься в кино и что происходит с его карьерой в «Локомотиве»?

От кого прячется Дзюба

Один из лучших бомбардиров России будет сниматься в новом приключенческом телепроекте «Прятки» от телеканала СТС. Ведущим нового шоу стал певец Егор Крид.

Как рассказала «Российская газета», Дзюба вместе с другими участниками шоу будет прятаться от Крида в различных заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. Среди мест, где ведущий будет искать участников, — обсерватория, техникум, психиатрическая больница, бункер 1953 года, Дворец моряков и форт «Граф Милютин».

Сам Дзюба заявил, что, хотя он давно знаком с Кридом, подыгрывать другу не собирается.

«Я раньше не участвовал в телепроектах, у футболистов не принято. А мне интересно попробовать. Я делаю это в свободное от тренировок время, в статичном положении, что никак не влияет на мои спортивные достижения», — объявил он до съемок в петербургском Дворце моряков.

Кто еще будет прятаться от Егора Крида

Вместе с Дзюбой в команду игроков шоу «Прятки» войдут певица Клава Кока, бывшая жена Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дилара Зинатуллина, видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов, тиктокер и певица Юля Гаврилина, ведущий шоу «Галилео» на СТС видеоблогер Даня Крастер и другие.

Первая серия проекта выйдет на СТС 18 февраля.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Артем Дзюба

Где хотел бы сняться Дзюба

Ранее футболист «Локомотива» в соцсетях ответил поклонникам, которые указывали на его сходство с героем сериала «Золотое дно», которого играет Павел Попов. По его словам, постоянный поток комментариев заставил его посмотреть сериал.

«Ладно, посмотрел я это ваше „Золотое дно“, в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож ни разу», — объявил Дзюба.

По словам футболиста, сериал ему понравился и ради него он готов попасть на экран.

«Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите», — объявил Дзюба.

Как дела у Дзюбы в футболе

Между тем на футбольное поле он планирует выйти только после некоторого перерыва. ФК «Локомотив» сообщил, что нападающий Артем Дзюба и голкипер Маринато Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора по медицинским показаниям. Они присоединятся к тренировкам в команде позже. Такое решение принял тренерский штаб.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, что клуб может искать замену 35-летнему Дзюбе. Он предположил, что вместо него может прийти 23-летний нападающий «Тулузы» Саид Хамулич.

«Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену. Всегда могут быть травмы. Габаритный форвард — это очень эффективно в плане атаки. Он может и принять, и головой сыграть, и с фланга замкнуть. Габаритные нападающие, как тот же Хамулич, всегда в цене», — заявил Булыкин изданию «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Дюзба сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три передачи.

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