«Остаюсь я или нет»: Карпин о будущем в сборной России по футболу Карпин заявил, что не уверен в продлении контракта со сборной России по футболу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не уверен в продлении своего контракта с национальной командой, действие которого истекает в августе 2024 года. В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» он заявил, что с футбольным клубом «Ростов» у него есть договоренность о продлении соглашения.

В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» — да, у меня контракт. Пишут, что я еще на два года останусь в сборной? Спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать по этому поводу? — высказался он.

Карпин возглавил футбольную сборную России в 2021 году. С 2022 года он совмещает этот пост с должностью главного тренера ФК «Ростов».

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что обсудит с Карпиным продление его контракта в сборной РФ в мае-июне. По его словам, вопрос о тренерстве будет решаться ближе к концу сезона. Дюков добавил, что санкционное давление в спорте на Россию продолжает усиливаться и положительных изменений ждать не стоит. Он также подчеркнул, что если будет возможность, то РФС рассмотрит вариант участия российской сборной в турнире ЦАФА в 2024 году.