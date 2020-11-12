Оскорбивший россиян футболист Вида вышел на поле с диагнозом COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b05dbf2-24a8-11eb-b224-fa163e074e61_660.jpg Домагой Вида Фото: Seskimphoto via www.imago-images.de/Global Look Press

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида, известный россиянам в связи с его скандальными выкриками «Слава Украине!» после победы над сборной России, заразился коронавирусом и вышел на поле против команды Турции.

Команды Хорватии и Турции встречались в Стамбуле в среду, 11 ноября. Игра завершилась со счётом 3:3. Медицинский штаб хорватской сборной, между тем, сообщил, что защитник Домагой Вида провёл целый тайм на поле, будучи больным COVID-19. Отмечается, что Вида был заменён в перерыве между таймами и экстренно изолирован, передаёт РИА Новости.

Поскольку главный тренер команды Златко Далич уже принял решение о замене Виды, медицинский штаб изолировал игрока в соответствии с эпидемиологическими требованиями до подтверждения результатов теста. Вида проведёт следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле, — сообщил медицинский штаб команды.

Все игроки сборной Хорватии в случае отрицательных результатов теста на коронавирус поедут в Стокгольм на матч против команды Швеции, который состоится 14 ноября.

Российским болельщикам Домагой Вида известен как футболист, оскандалившийся в ходе ЧМ-2018 в России. Защитник скандировал «Слава Украине» после выигранной игры против сборной России и посвятил победу украинцам. Инцидент быстро дошёл до руководства ФИФА, которое наказало Виду за неспортивное поведение.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сомнительные тесты на COVID-19 сдали сразу три игрока сборной России — Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Соответствующие сведения пришли из лаборатории, утверждённой УЕФА. До этого спортсмены трижды получали отрицательные результаты от других лабораторий.