«Оскорбили Путина»: «Матч ТВ» об отсутствии трансляции Шотландия — Украина Ведущий «Матч ТВ» Анисимов: телеканал не показывал игру Украины из-за оскорблений в адрес Путина

Фото: IMAGO/Jamie Johnston/Global Look Press

Чемпионат мира по футболу 2022 года Шотландия — Украина

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов объяснил, почему телеканал не транслировал матч отбора к чемпионату мира 2022 года Шотландия — Украина. Журналист отметил, что игру, участие в которой принимает футболист, оскорбивший президента России Владимира Путина, не нужно показывать.

В сборной Украины играет сумасшедший [Александр] Зинченко. Он выложил грубейшие оскорбления в адрес Путина, а потом удалил. Это показывает, что он трус. Вы хотите, чтобы я смотрел этот матч? Потому и не показывали матч сборной Украины вчера! Не надо их показывать! — сказал Анисимов в прямом эфире.

Матч отбора Шотландия — Украина состоялся в Глазго 1 июня. Подопечные Александра Петракова одолели шотландцев со счётом 3:1. Благодаря этой победе сборная Украины вышла в финал квалификации, где сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдёт в Кардиффе 5 июня.

Накануне полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о своей миссии на благо страны. Он отметил, что принесёт больше пользы Украине, если останется в Англии и будет вести информационную работу в соцсетях.