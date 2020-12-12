Орлов заявил, что не хочет ввязываться «во все эти дела с Дзюбой»

https://static.news.ru/photo/deb247f6-3d47-11eb-ab4a-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не видит смысла реагировать на оскорбительные высказывания со стороны футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы. При этом журналист ответил на вопрос о словах игрока и сказал, что тот должен «сам решать свои проблемы».

Дзюба после победы над «Динамо» со счётом 3:1 в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал комментатора Геннадия Орлова, известного неравнодушным отношением к «сине-бело-голубым», «флюгером». Судя по всему, игрок намекнул на то, что журналист часто меняет своё мнение, хотя расшифровывать своё высказывание спортсмен не стал. Сам Дзюба в прошедшем матче отметился дублем.

До этого Орлов говорил, что игрок уже не выдерживает 90 минут на поле и ему едва ли стоит продлевать контракт с петербургской командой.

После оскорбительных слов футболиста в свой адрес журналист отметил, что ввязываться «во все эти дела с Артёмом» — это ниже его достоинства. Орлов не увидел смысла реагировать на «привет» от зенитовца.

Зачем мне обращать внимание на его слова? Я же опытный журналист. Пусть Дзюба сам решает свои проблемы, — цитирует Орлова Sport24.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дзюба отметил, что сейчас на его счету 190 голов. Он мечтает довести этот показатель до 200. Игрок также поблагодарил своих партнёров по клубу из города на Неве, подчеркнув, что многих из них любит, а остальных — уважает.