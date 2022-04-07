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Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признались в нарушении прав рабочих

10:16, 07 апреля 2022
Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признались в нарушении прав рабочих Фото: Sebastian El-Saqqa/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
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Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре признали, что нарушали права рабочих во время подготовки турнира ФИФА, сообщает AP NEWS. Ранее независимые органы провели расследование, в котором установили, что рабочие трудились больше установленных 60 часов в неделю и не получали выходные в течение месяцев и даже лет. Объявление организаторов о нарушениях последовало после обнародования расследования.

Три компании были признаны несоответствующими требованиям в ряде областей, — говорится в заявлении организаторов.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее британский журналист Оливер Холт раскритиковал чемпионат мира — 2022 по футболу. Он заявил, что мундиаль пройдёт в Катаре, потому что 12 лет назад многим не хватило смелости сказать «нет» мошенникам и шарлатанам из Международной федерации футбола (ФИФА). Холт назвал предстоящий турнир ограблением и общей потерей для всех.

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