Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признались в нарушении прав рабочих

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Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что футбол является хронической болезнью российских мужчин, сообщает РБ Спорт. По её словам, на футбол в России тратятся неоправданно большие деньги, при этом футбольный бизнес в стране не окупается, из-за чего «лезет в бюджет страны».

В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а ещё деньги вкладывают. Вот Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха....