https://static.news.ru/photo/4bc5cd06-1e75-11ea-857a-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что госкорпорация ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в спортивный менеджмент футбольного клуба ЦСКА.

Накануне стало известно, что госкорпорация конвертирует в ценные бумаги долг ЦСКА и получит 75% акций клуба. Сообщается, что председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов надеется найти инвесторов для ЦСКА в течение трёх лет.

ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление клубом, акционерное соглашение чётко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая остаётся полностью за Евгением Гинером и его командой. Я считаю это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов, — написал Орешкин на своей странице в Facebook.

Долг ЦСКА образовался в результате того, что на строительство нового стадиона клуба корпорацией ВЭБ.РФ был выдан кредит в размере $240 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. В результате главе футбольного клуба был назначен штраф.