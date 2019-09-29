Футбольный клуб «Спартак» уступил «Оренбургу» со счётом 1:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В первую добавленную минуту первой сорокапятиминутки мяч в ворота «красно-белых» забил защитник Андрей Малых (0:1).
На 63-й минуте ворота Александра Максименко поразил капитан гостей нападающий Джордже Деспотович, увеличив отрыв команды (0:2).
Спустя три минуты ответный гол в ворота «Оренбурга» забил Лоренсо Мельгарехо, сделав счёт 1:2.
С 70-й минуты «Оренбург» стал играть в меньшинстве. Получив вторую желтую карточку, поле покинул 25-летний хавбек Даниэль Мишкич.
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