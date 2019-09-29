Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Центральный».

«Рубин» продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате РФ. «Уфа» сыграла вничью в третий раз в сезоне. В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-ю строчку с 11 очками. «Уфа»...