https://static.news.ru/photo/f9d32d68-6073-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Джордже Деспотович (справа)

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей дубль забил сербский нападающий оренбургской команды Джордже Деспотович (13-я и 77-я минуты). На 75-й минуте матча с поля был удалён полузащитник «Арсенала» Роберт Бауэр, получивший вторую жёлтую карточку.

На данный момент «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Арсенал» располагается на шестой строчке, имея в активе 28 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ со счётом 2:0, самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).