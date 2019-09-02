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Защитник футбольного клуба «Оренбург» Эди Готлиб временно исключён из заявки команды на участие в осенней части чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В связи с тяжелой травмой Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, Эдуард временно исключен из заявки ФК «Оренбург» на участие в осенней части чемпионата РПЛ, — сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что исключение согласовано со спортсменом.

27-летний футболист перешёл в «Оренбург» в августе 2019 года из израильского «Хапоэля». Он имеет как израильское, так и российское гражданство, поэтому не считается легионером.

В сезоне 2018/19 он сыграл за «Хапоэль» 29 матчей во всех турнирах и отличился одним голом.

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