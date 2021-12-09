Опубликовано видео с покидающим стадион «Зенита» на костылях Азмуном

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун с трудом покидает «Газпром Арену» после матча с лондонским «Челси» в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На ней видно, как иранский форвард на костылях подходит к машине. Видео опубликовал «Спорт-Экспресс».

Азмун получил травму в концовке матча с «Челси». Иранец пострадал в столкновении с французским защитником гостей Малангом Сарром и не смог продолжить встречу. На 79-й минуте его сменил Артём Дзюба.

Азмун наравне с Дзюбой является лучшим бомбардиром «Зенита» в нынешнем сезоне. Во всех турнирах иранский нападающий записал на свой счёт десять забитых мячей. Также в его активе значатся четыре результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис назвал чумовым матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Как признался прославленный спортсмен, ему было приятно смотреть на выступление петербургских футболистов в противостоянии с действующим победителем турнира.