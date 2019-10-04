https://static.news.ru/photo/1f0d67c6-e68d-11e9-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: RealMadrid/facebook.com

Штрафы футболистов мадридского «Реала» за нарушение дисциплины варьируются от €250 до €3 тысяч.

Такие данные приводит издание Marca.

Так, неоправданный пропуск тренировки обходится в €3 тысячи, на занятия необходимо явиться не менее чем за 45 минут до начала. Если игрок опоздает на пять минут, то он заплатит €250, на 15 минут — в два раза больше.

Кроме того, €250 игроки отдают за телефон, который находится не в беззвучном режиме во время посещения физиотерапевта или в автобусе и раздевалке. При многократном нарушении этого пункта правил штраф может вырасти до €500–1000.

Также если футболист отказывается от обязательного взвешивания, которое происходит раз в неделю, он должен заплатить €250. При обнаружении лишнего веса штраф может вырасти до €1 тысячи. На такую же сумму игроку придётся раскошелиться, если он покинет в выходной день Мадрид, не предупредив клуб, или не расскажет об интервью или коммерческих активностях.

«Реал Мадрид» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» со счётом 2:2 (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А. По ходу матча испанцы проигрывали 0:2, писал News.ru.