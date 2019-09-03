https://static.news.ru/photo/7f2e1c54-cee6-11e9-a8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar.ru

Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» в 1/16 финала Кубка России по футболу сыграет с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижним Новгородом», а питерский «Зенит» встретится с «Енисеем» (Красноярск). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки.

Кроме того, действующий обладатель Кубка «Локомотив» (Москва) начнёт защиту титула с калининградской «Балтикой», владикавказская «Алания» встретится с московским ЦСКА, «Торпедо» (Москва) поспорит с «Крыльями Советов» (Самара), ярославский «Шинник» с «Сочи», «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) сыграет с «Уфой», «Томь» встретится с «Тамбовом».

Также за выход в 1/8 финала поспорят: «Камаз» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва), «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула), «Чертаново» (Москва) — «Оренбург», «Мордовия» — «Ростов», «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва), «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал», «Химки» — «Рубин» (Казань).

Так выглядит сетка Олимп-Кубка России-2019/20.



Матчи 1/16 финала пройдут 25 и 26 сентября. Точные даты проведения каждой из встреч, а также расписание телетрансляций станут известны в ближайшие дни. pic.twitter.com/lUm6HWVrzT — ФНЛ (@FNLeague) September 4, 2019

Матчи пройдут 25 и 26 сентября. Точные даты будут определены позднее.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в розыгрыше Кубка России по футболу произойдут изменения, писал News.ru.