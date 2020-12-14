Определился соперник «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы, на которой определился соперник российского футбольного клуба «Краснодара».
Подопечным Мурада Мусаева предстоит встретиться с загребским «Динамо».
Первые матчи стадии плей-офф запланированы на 18 февраля, ответные — на 25 февраля.
До этого «Краснодар» выступал в Лиге чемпионов и занял там третье место в групповом этапе. В группе с «быками» были «Челси», «Севилья» и «Ренн».
Загребское «Динамо» выступало в одной группе Лиги Европы с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Хорватский клуб сыграл вничью с армейцами в Москве — 0:0, а на своём поле обыграл подопечных Виктора Гончаренко — 3:1.
Ранее NEWS.ru писал, что стали известны результаты 1/8 финала Лиги чемпионов.