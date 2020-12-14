Определился соперник «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/64307ec8-3e08-11eb-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы, на которой определился соперник российского футбольного клуба «Краснодара».

Подопечным Мурада Мусаева предстоит встретиться с загребским «Динамо».

Первые матчи стадии плей-офф запланированы на 18 февраля, ответные — на 25 февраля.

До этого «Краснодар» выступал в Лиге чемпионов и занял там третье место в групповом этапе. В группе с «быками» были «Челси», «Севилья» и «Ренн».

Загребское «Динамо» выступало в одной группе Лиги Европы с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Хорватский клуб сыграл вничью с армейцами в Москве — 0:0, а на своём поле обыграл подопечных Виктора Гончаренко — 3:1.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны результаты 1/8 финала Лиги чемпионов.