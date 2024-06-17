Определился победитель матча Словакия — Бельгия на Евро-2024 Сборная Словакии обыграла команду Бельгии на Евро-2024

Фото: IMAGO/Vincent Kalut/Global Look Press

Матч Словакия — Бельгия на Евро-2024

Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча прошла 17 июня во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счетом 1:0.

Единственным голом отличился форвард Иван Шранц, он отправил мяч в ворота соперника на седьмой минуте. При этом два гола сборной Бельгии в исполнении Ромелу Лукаку были отменены после вмешательства VAR. С помощью системы удалось установить, что в одном случае нападающий попал в офсайд, в другом — ассистировавший ему Луа Опенда подыграл себе рукой.

Ранее сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу на стадионе в немецком Гельзенкирхене. Единственный гол на 13-й минуте забил Джуд Беллингем. Защитник московского «Спартака» серб Срджан Бабич остался в запасе.

До этого национальные команды Дании и Словении сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Штутгарте и завершилась со счетом 1:1. Из сборной Дании голом на 17-й минуте отличился Кристиан Эриксен. Словенский игрок Эрик Янжа сравнял счет на 77-й минуте. На текущем турнире это первая встреча, которая закончилась вничью.