Определился победитель матча Бельгия — Румыния на Евро-2024 Бельгия обыграла Румынию со счетом 2:0 на Евро-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кельне сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 победила команду Румынии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Голы забили игроки Юри Тилеманс (2-я минута) и Кевин Де Брюйне (80-я минута).

Гол бельгийца Ромелу Лукаку на 64-й минуте был отменен из-за офсайда. В этом турнире были отменены все забитые им голы. Дважды Лукаку находился в офсайде и один раз его партнер по команде сыграл рукой.

Это первая победа бельгийцев на текущем чемпионате Европы. Ранее они со счетом 0:1 уступили словакам. Румынские футболисты в первой игре обыграли сборную Украины. Обе команды обменяются противниками 26 июня. В группе Е сборная Румынии занимает первое место, затем идет Бельгия, Словакия и Украина. Все они получили по три очка.

Ранее сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла в Дортмунде команду Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Голы забили португальцы Бернарду Силва (21-я минута), Бруну Фернандеш (56-я минута) и турок Самет Акайдын (28-я минута), отправивший мяч в ворота собственной команды.

До этого нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после встречи с Канадой стал рекордсменом по числу матчей на Кубке Америки. Футболист вышел на турнире в составе национальной команды в 35-й раз. Рекорд удерживал чилийский вратарь Серхио Ливингстон, который сыграл в Кубке 34 матча.