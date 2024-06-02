Определился победитель Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский «Реал» со счетом 2:0 обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда в финальном матче футбольной Лиги чемпионов, передает пресс-служба состязания. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей выделились Дани Карвахаль (74-я минута) и Винисиус (83). Уточняется, что «Реал» в 15-й раз стал победителем турнира и упрочил лидерство по этому показателю, всего он играл в финалах Лиги чемпионов рекордные 18 раз. Второе место занимает итальянский «Милан» (семь побед), на третьей строчке — английский «Ливерпуль» и германская «Бавария» (по шесть побед).

При этом два фаната треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежали на поле во время матча. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер скрутил одного из них и передал в руки стюардов. Известно, что футбольная ассоциация вложила 5 миллионов фунтов стерлингов в операцию по обеспечению безопасности на стадионе. Для того чтобы болельщики не смогли попасть на поле, были созданы специальные зоны с усиленной проверкой билетов.

До этого еще один поклонник стримера выбежал на поле в футболке с надписью «Mellstroy», его задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал еще один мужчина, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Инцидент произошел на 30-й секунде матча, игра остановилась почти на полминуты.