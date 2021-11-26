Определился соперник сборной России по футболу в стыковых матчах ЧМ-2022

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе прошла жеребьёвка стыковых матчей отбора чемпионата мира 2022 года. Сборная России в полуфинале «стыков» сыграет с командой Польши.

Если подопечные Валерия Карпина обыграют поляков в полуфинале, то затем сборной России предстоит сыграть с победителем пары Швеция — Чехия.

По итогам жеребьёвки сформировались три группы по четыре участника в каждой. В каждой из них будет два полуфинала и финал. Всего из 12 команд на чемпионат мира попадут три сборные, выигравшие полуфиналы и финалы в своих группах.

Матч между сборными России и Польши состоится 24 марта 2022 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда Турции стала бы наиболее предпочтительным соперником для россиян в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.