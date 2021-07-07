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Футбол

Определился город, где Россия сыграет со Словакией в отборе ЧМ-2022

14:21, 07 июля 2021
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
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Футболисты сборной России сыграют с командой Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Казани. Встреча состоится 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России по итогам трёх туров имеет в активе шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Подопечные Станислава Черчесова уступают Хорватии по дополнительным показателям. Команда Словакии идёт на третьей строчке. 

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис раскритиковал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвящённую итогам Евро-2020.

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