Определился город, где Россия сыграет со Словакией в отборе ЧМ-2022

Футболисты сборной России сыграют с командой Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Казани. Встреча состоится 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сборная России по итогам трёх туров имеет в активе шесть очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Подопечные Станислава Черчесова уступают Хорватии по дополнительным показателям. Команда Словакии идёт на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис раскритиковал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвящённую итогам Евро-2020.