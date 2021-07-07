Определился город, где Россия сыграет со Словакией в отборе ЧМ-2022

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Серебряный призёр ЧМ-2017 по современному пятиборью Ульяна Баташова пожаловалась на приезд артиста Филиппа Киркорова на базу в Новогорск в гости к футболистам сборной России в преддверии Евро-2020. Её слова приводит Sport24.

На базе я передвигаюсь на самокате. В тот день ехала на тренировку в другой корпус. Меня остановил охранник... и говорит: «Куда вы едете?» — сказала Баташова. По словам спортсменки, из-за...