Московский «Локомотив» стал седьмым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), не сумевшим выйти в 1/8 финала Кубка России. В Калининграде «железнодорожники» в серии послематчевых пенальти уступили представителю «Футбольной национальной лиги» (ФНЛ) «Балтике» — 1:4, основное время — 1:1 (1:0).

Счёт в матче на 31-й минуте открыл португальский нападающий «железнодорожников» Эдер. На 75-й минуте полузащитник балтийцев Ян Казаев восстановил равновесие в счёте. В дополнительное время забитых мячей не было, а...