По итогам матчей 1/16 финала Кубка России, прошедших 25 сентября, определились все участники и пары следующего раунда турнира.
В ряде встреч 1/8 финала хозяева определились автоматически — по принципу соблюдение равенства выездных и домашних матчей в течение турнира: «Оренбург» — «Химки», «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск), «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток).
Игры пройдут на полях команд, указанных первыми.
В остальных пяти парах хозяева поля будут определены позже при помощи жеребьёвки: «Балтика» (Калининград) — «Торпедо» (Москва), «Нижний Новгород» — «Шинник (Ярославль), «Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург), ЦСКА — «Уфа», «Спартак» — "Ростов«.
Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 октября.
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