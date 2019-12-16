https://static.news.ru/photo/921a2f2c-1ff6-11ea-8696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella/www.imago-images.de/Global Look Press

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Дортмундская «Боруссия» сыграет с французским ПСЖ, мадридский «Реал» — с английским «Манчестер Сити», итальянская «Аталанта» — с испанской «Валенсией». «Атлетико» (Испания) встретится с действующим победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем», английский «Челси» — с «Баварией», французский «Лион» — с туринским «Ювентусом», «Тоттенхэм» с немецким «Лейпцигом», «Наполи» (Италия) сыграет с «Барселоной».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 февраля, а также 25 и 26 февраля, ответные встречи состоятся 10 и 11 марта, а также 17 и 18 марта.

Никто из российских команд в плей-офф турнира выйти не смогли.

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду разозлился на фаната, который выбежал на поле после матча туринской команды с немецким «Байером» (2:0) в заключительном туре Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.