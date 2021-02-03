Кто вернётся с «подарком»: клубы РПЛ выбрали не лучшие места для сборов

До возобновления весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) осталось несколько недель. Клубы высшего дивизиона продолжают подготовку: кто-то улетел «за бугор», кто-то остался в России. NEWS.ru рассказывает, кто и где находится, соблюдаются ли все меры безопасности, нет ли риска привезти с собой коронавирус обратно.

Отсутствие полноценных сборов летом 2020 года, ограничения, связанные с распространением коронавируса, стали причиной сумбурного завершения сезона-2019/20 и быстрого начала следующего. Эти причины также использовались в оправдание ужасных выступлений российских клубов на европейской арене.

С наступлением межсезонья встал главный вопрос — где проводить тренировочные сборы? Какие страны готовы принять футболистов? Ограничения, связанные с пандемией, постепенно ослабевают, но не везде. Поэтому выбор мест был минимален.

Почему клубы выбирают Турцию

Турция — своего рода Мекка для футболистов в межсезонье. Она довольна популярна среди команд РПЛ, не стали изменять традициям и во время пандемии. Здесь невысокая цена за проживание, клуб платит от 90 до 150 евро за одного человека в сутки в зависимости от выбора базы. При этом для команды действует «всё включено», начиная от трансфера и питания, заканчивая арендой и подготовкой полей.

Всего девять коллективов либо уже провели первый сбор (и задержатся ещё), либо только направляются на второй: «Арсенал», «Ахмат», «Динамо», «Ротор», «Рубин», «Сочи», «Химки», «Уфа», «Урал» (второй сбор). «Тамбов» тоже изначально планировал отправиться на берег турецкий, но впоследствии принял решение остаться в России по финансовым причинам. Первый сбор клуб уже провёл в Крымске.

В целом Турция — отличное место для коллективов с недостаточно высоким бюджетом по меркам РПЛ.

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев (слева) в товарищеском матче между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК

Правила для футболистов в Турции

Турки оказались радушными ребятами и не ввели каких-то дополнительных ограничений для приезжающих и изолированных на базах футболистов. В остальном для жителей и гостей страны меры безопасности остаются прежними. А именно при въезде (как и в других странах, о которых речь пойдёт ниже) измеряют температуру тела. В случае если она выше 37,5 градуса, то берут ПЦР-тест и ожидать результаты отправляют в специальный изолированный отель. В помещении, как и положено, все столики, лежаки расположены в соответствии с предписанной дистанцией, а номера подвергаются санитарной обработке.

Серьёзные ограничения планируется снять 15 февраля, когда в стране официально появится вторая вакцина. Так что ряд российских команд это сможет увидеть.

Что касается количества заражённых, то в стране с населением в 82 млн человек за сутки с 2 на 3 февраля было зафиксировано 7795 случаев заражения,120 человек скончалось от последствий болезни. Всего заболевших — 87 670.

А что там в Испании?

Не только относительно дешёвая Турция привлекает внимание. Следующая по популярности страна в это межсезонье — Испания. Туда отправились «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА.

В отличие от Турции, испанцы пока явно не готовы к ослаблению мер безопасности. Напротив, в стране ввели режим повышенной готовности и комендантский час (в разных регионах разное время). После рождественских праздников число инфицированных резко возросло, страна по-прежнему находится в зоне повышенного риска.

Так что и со спарринг-партнёрами там обстоят дела хуже. Однако российские клубы прекрасно понимали внутреннюю обстановку и были готовы к непредвиденным трудностям. Поэтому в целом все пока положением довольны, пусть и не имеют возможности прогуляться по окрестностям после тренировок. У «армейцев» и вовсе все три сбора пройдут в одном городе — Кампоаморе (комендантский час наступает в 22:00), как и последние 10 лет. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» два тренировочных сбора проведут в Марбелье (комендантский час официально тоже с 22:00, но правительство попросило «в знак солидарности» не выходить из дома после восьми).

В стране с населением почти в 47 млн за сутки с 2 на 3 февраля заразились 29 064 человека, 724 человека скончались от осложнений, вызванных вирусом.

Есть ещё ОАЭ

«Зенит» и «Спартак» предпочли провести два сбора в Арабских Эмиратах. К ним на первый сбор, 17 января, присоединился и «Урал», который затем отправился в Турцию. Стоит отметить, что ОАЭ не закрыта для туристов.

В государстве с населением в 9,6 млн человек за сутки 2–3 февраля зарегистрировали 3977 случаев заражения, погибли 12 человек. Всего активных случаев 23 472.

Риски

Очевидно, риск вернуться в Россию из-за рубежа с положительным COVID-тестом есть всегда, как бы ни соблюдались все меры безопасности. Но давайте объективно: подцепить заразу можно и тренируясь в России. Тут всё же важно не место, а соблюдение мер.