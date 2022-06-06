«Они будут разочарованы»: Журова о высмеивании украинцами сборной России Журова в ответ на высмеивание УАФ сборной России по футболу предрекла команде победы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru ответила Украинской ассоциации футбола (УАФ), высмеявшей сборную России. По её словам, украинскую сторону ждёт разочарование.

Уверена, что и у нас все матчи впереди. Так что они будут разочарованы. Рискну предположить, что сейчас сборную России искусственно придерживают, но потом мы рванём вперёд и будем побеждать, — заявила Журова.

Депутат также высказалась об отсутствии в России трансляций стыковых встреч за право сыграть на чемпионате мира-2022 с участием сборной Украины. По её мнению, это не связано с политикой.

«Матч ТВ» не может показывать абсолютно все соревнования. Например, там не всегда можно посмотреть чемпионат мира по конькобежному спорту. Есть своя специфика, эфирная сетка. Может, они решили в это время показать какие-то более интересные по их мнению соревнования. Какой-то злой умысел искать здесь не стоит, — рассказала Журова.

5 июня после поражения сборной Украины от Уэльса, которое не позволило команде выйти на чемпионат мира-2022, Украинская ассоциация футбола (УАФ) высмеяла российскую сборную. «Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России?», — такая запись появилась в соцсетях организации.