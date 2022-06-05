«Не собирался резать ее грудь»: Быстров о конфликте с Семенович Быстров заявил, что Семенович не стала подавать на него в суд из-за высказываний о ее груди

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Владимир Быстров

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал о развитии конфликта с певицей Анной Семенович, сообщает Sport24. По словам игрока, исполнительница не подавала на него в суд.

Ну если бы она подала, меня бы вызвали в суд. Она просто походила по ток-шоу: меня звали на них раз десять, но я не пошёл, потому что не считал это нужным. Не собирался ее обижать и оскорблять, а тем более резать ее великолепную грудь, — заявил Быстров.

Игрок добавил, что не общался с бывшей фигуристкой лично. По словам Быстрова, у певицы не было желания с ним поговорить, потому что она решила, что публичное обсуждение конфликта выгоднее.

В начале февраля Быстров в интервью заявил, что если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи». Певица резко отреагировала на слова футболиста и пообещала судиться с ним.