«Он страдает амнезией»: самые смешные и скандальные истории с Жозе Моуринью Легендарный тренер празднует 60-летие, его жизнь и карьера достойны нескольких книг

Фото: IMAGO/Imago-Images/Emmefoto/Global Look Press

Жозе Моуринью

Легендарному футбольному тренеру Жозе Муринью 26 января исполнилось 60 лет. Португалец является одним из самых титулованных специалистов в истории, но миллионы болельщиков любят и ненавидят его прежде всего за специфический характер и умение в промышленных масштабах генерировать инфоповоды. Вспоминаем самые курьезные и скандальные выходки с участием тренера.

Дело врача

Летом 2015-го Моуринью, будучи главным тренером «Челси», умудрился публично рассориться с женщиной. Речь о Еве Карнейро, которая трудилась врачом синих. В концовке матча первого тура АПЛ лондонцы никак не могли выйти вперед в игре с «Суонси» (2:2), а хавбек синих Эден Азар оказался на газоне после стыка. Карнейро пулей ринулась на помощь, что привело в бешенство Моуринью. Вмешательство врача вынудило бельгийца покинуть поле и на некоторое время остаться вне игры, а по мнению португальца, в этом не было никакой необходимости.

Я был недоволен медиками, потому что даже если ты врач или секретарь на скамейке, то все равно должен понимать футбол, — заявил Моуринью.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Врач «Челси» Ева Карнейро, похоже, поссорилась с Жозе Моуринью во время матча Премьер-лиги Barclays между «Челси» и «Суонси»

Позже стало известно, что тренер во время игры нецензурно оскорбил Карнейро, но «Челси» все равно принял решение уволить врача. Та долго судилась с клубом и даже выбила компенсацию в районе 1,2 миллиона фунтов. В футбольных командах, правда, девушка больше не работала.

Трудный ребенок

По ходу карьеры Моуринью сталкивался с десятками футболистов с очень сложным характером, но особняком стоит великий и ужасный Марио Балотелли. Игрок и специалист пересекались в миланском «Интере» и успели изрядно попить крови друг другу.

Португалец не всегда баловал талантливого форварда большим количеством игрового времени, тот обижался, пропускал тренировки, но дело раз за разом заканчивалось примирением. Осенью 2009-го Балотелли вышел на матч Лиги чемпионов против «Рубина» в стартовом составе и уже на 20-й минуте получил желтую карточку. Весь перерыв португалец потратил на персональную установку итальянцу, которого тренер просил ни в коем случае не получать второе предупреждение. КПД у беседы получился нулевым: уже на 60-й минуте Балотелли удалился.

Фото: k55/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Марио Балотелли

Спустя полгода Моуринью ответил подопечному не менее «веселым» троллингом. «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, а португалец заставил форварда интенсивно разминаться на протяжении всего второго тайма. Итальянец выполнил установку, но так и не появился на поле.

Тренерский замес

Моуринью часто конфликтовал не только с собственными футболистами, но и с другими тренерами. В 2004 году после прихода в «Челси» португалец жестко прошелся по своему предшественнику Клаудио Раньери. Он называл коллегу неудачником и упрекал того за плохое знание английского языка, а итальянец в ответ критиковал Моуринью за неумение выстраивать отношение с игроками. В конце концов заочный конфликт тренеров сошел на нет, а в последнее время специалисты обмениваются в прессе любезностями.

Гораздо более непримиримой была вражда Моуринью с великим Арсеном Венгером. С 2005 года специалисты в жесткой форме указывали друг другу на недостатки их команд.

Венгер — это человек из тех, кого называют вуайеристами. Видимо, ему нравится следить за другими. Есть люди, у которых дома стоит телескоп, через который они следят за другими. Иначе почему он всегда концентрируется на «Челси», — заявлял Моуринью.

Фото: Ian Hodgson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Французский футбольный тренер Арсен Венгер

В 2014-м словесные перепалки чуть не переросли в драку: Венгер агрессивно направился в сторону Моуринью, схватил того за грудки и грубо оттолкнул. К счастью, до полноценного рукоприкладства дело не дошло. Не произошло этого и в 2011-м, когда португалец, возглавлявший «Реал», исподтишка ткнул пальцем в глаз ныне покойному Тито Виланове. Испанец тогда был помощником главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы.

Еще одним жестким оппонентом Моуринью был Антонио Конте.

Португалец обвинял итальянца чуть ли не в организации договорных матчей, а тот в ответ предположил, что Жозе страдает амнезией, так как постоянно забывает о том, что говорил и делал в прошлом.

Праздник к нам приходит

Природная эмоциональность тренера достигала апогея после побед и поражений. Многие до сих пор помнят яркий перформанс Моуринью на «Камп Ноу» в апреле 2010-го. Его «Реал» на выезде обыграл «Барселону», а португалец устроил победный забег по всему полю. Уже весьма уважаемый на тот момент тренер всячески провоцировал разъяренные трибуны и едва не получил от вратаря каталонцев Виктора Вальдеса. Голкипер пытался увести Моуринью с поля, но товарищи португальца устранили испанца и позволили Жозе продолжать наслаждаться триумфом.

После поражений португалец часто не стеснялся в выражениях в адрес собственных футболистов. Совсем недавно в прессу просочилась его пламенная речь для игроков «Ромы», которые уступили «Интеру» в Кубке Италии. Португалец обвинил подопечных «в отсутствии яиц и индивидуальности».

Фото: Itaru Chiba/AFLO/Global Look Press Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью

Вообще, возраст 60 лет очень слабо сочетается с образом Моуринью, ведь он полон сил и энергии. А это значит, что болельщикам и специалистам в ближайшие годы точно не будет скучно.