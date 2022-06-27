«Он станет суперзвездой»: Кудряшов о Дзюбе в чемпионате Турции Кудряшов заявил, что Дзюба в чемпионате Турции станет суперзвездой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артем Дзюба

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов оценил возможный переход российского форварда Артема Дзюбы в один из турецких клубов, сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению игрока, его соотечественник станет в местном чемпионате суперзвездой.

Я бы очень хотел, чтобы он оказался в Турции! В идеале — в «Антальяспоре», хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Но убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров, — рассказал Кудряшов.

Футболист также заявил, что у Дзюбы не будет проблем с адаптацией. По его словам, игрок всегда легко находил общий язык с иностранцами, так как его смех и шутки располагают к себе.

Ранее Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России. По мнению спортсмена, сейчас в стране есть превосходящие его молодые футболисты.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от контракта с «Фенербахче» на $1,5 млн в год. Также стало известно о готовности «Галатасарая» удовлетворить финансовые требования игрока.