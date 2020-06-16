«Олимп-Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ

https://static.news.ru/photo/158ee73a-b07f-11ea-924a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию выдала клубу «Олимп-Долгопрудный» лицензию на сезон-2020/21 для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как сообщает пресс-служба клуба, 11 июня заявка клуба получила одобрение экспертной комиссии ФНЛ, и теперь готовность к выступлению в первом дивизионе подтвердил РФС. На заседании Исполком РФС, которое пройдёт в начале июля, будет принято решение о том, станет ли подмосковный клуб участником первенства ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб. Базироваться и проводить домашние игры клуб намерен в Долгопрудном. В прошедшем сезоне оба клуба выступали в первенстве зоны «Запад» ПФЛ. «Долгопрудный» по итогам финишировал на втором месте в турнирной таблице, «Олимп» — на шестом, писалNEWS.ru.