Олич назвал причины поражения ЦСКА от «Локомотива» на Кубке России

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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение от «Локомотива» в полуфинале Кубка России. «Армейцы» проиграли на выезде со счётом 0:3.

Команда хорошо начала. Были моменты, но потом пропустили гол. В «Локомотиве» что вратарь, что оборона — все сыграли до конца. Чего не хватило ЦСКА? Надо забивать голы. У нас было очень много моментов. Свои шансы нужно использовать. Желание у команды было, но концентрация... Я как пришёл, сказал команде, что нам нужно работать над стандартными положениями, работать каждый день. Мы работаем над этим. Но команде нужна концентрация и желание. Если нет концентрации, то получается то, что вы видели сегодня против «Локо», — сказал Олич на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что ЦСКА постарается исправить положение в оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сейчас немного времени осталось на работу. У нас осталось мало игр. Мы готовимся. Мы извлечём урок из сегодняшнего матча и будем стараться, чтобы впредь команда не допускала таких ошибок, — отметил тренер.

В финале «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.

Ранее встреча «Тамбова» с московским ЦСКА завершилась победой москвичей — 1:2. Матч 24-го тура РПЛ прошёл в Тамбове. На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов открыл счёт в матче. На 26-й минуте 11-метровый был назначен в ворота хозяев, его реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич. На 52-й минуте москвичи вышли вперёд — снова с пенальти забил Саломон Рондон. Всего в этой встрече были назначены четыре пенальти. Последний из них на 64-й минуте не смог реализовать Влашич, пишет «Спорт-Экспресс».