Олич назвал цели, которых намерен добиться в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/315df424-8bfd-11eb-912e-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: vk.com/pfc_cska

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал первую пресс-конференцию в должности и назвал цели, которые ставит перед собой в клубе. Его слова приводит сайт «армейцев».

Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы. Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу, — сказал хорват.

О назначении Олича ЦСКА объявил во вторник, 23 марта. С 2003 по 2006 год он провёл за московский клуб 116 матчей, в которых забил 44 гола. В качестве главного тренера он нигде не работал, но был ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии с 2017 по 2021 год.

Как писал NEWS.ru, контракт с Гончаренко был расторгнут по обоюдному согласию. Он возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, под его руководством команда завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром РПЛ.