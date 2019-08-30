Поддержку петербургскому «Зениту» в матче против московского «Спартака» окажут примерного три тысячи болельщиков.
Петербург Москва— ФК «Зенит» (@zenit_spb)
#СпартакЗенит pic.twitter.com/p3WDB6i0Iz 31 августа 2019 г.
Игра восьмого тура чемпионата России по футболу начнётся 1 сентября в 19:00 на столичном стадионе «Открытие Арена». По итогам прошедших туров в активе команд по 14 очков.
Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в чемпионате России по футболу. В гостевом матче восьмого тура южане обыграли казанский «Рубин».