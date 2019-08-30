https://static.news.ru/photo/b53f88c6-cbfa-11e9-b083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поддержку петербургскому «Зениту» в матче против московского «Спартака» окажут примерного три тысячи болельщиков.

Игра восьмого тура чемпионата России по футболу начнётся 1 сентября в 19:00 на столичном стадионе «Открытие Арена». По итогам прошедших туров в активе команд по 14 очков.

Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в чемпионате России по футболу. В гостевом матче восьмого тура южане обыграли казанский «Рубин».