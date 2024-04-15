Огонь по своим: экс-игрок «Баварии» сделал чемпионом «проклятый» клуб

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr/Global Look Press

Главное событие футбольного сезона в Европе, кажется, уже произошло. Леверкузенский «Байер» впервые за свою 120-летнюю историю стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии». При этом титул был гарантирован за пять туров до конца турнира. NEWS.ru — подробнее об историческом достижении «Байера» и о сложном пути, который пришлось преодолеть команде.

«Байер» обеспечил титул в игре с «Вердером»

Перед началом матча 29-го тура бундеслиги против «Вердера» судьба досрочного чемпионства полностью была в руках «Байера». Команда на 13 очков опережала ближайшего преследователя — «Баварию» — и в случае победы становилась недосягаемой для мюнхенцев. Игра проходила в Леверкузене при переполненных трибунах стадиона «Бай-Арена», и в успехе хозяев мало кто сомневался. До этой игры в активе «Байера» было девять побед в чемпионате подряд, а «Вердер» ведет борьбу за выживание.

Хозяева подтвердили свой статус, уйдя на перерыв с минимальным преимуществом в счете, а во второй половине игры учинили сопернику разгром, огорчив его еще четыре раза. Хет-триком отметился форвард Флориан Вирц, а находящиеся в экстазе болельщики начали выбегать на поле еще после четвертого гола. После финального свистка их уже никто не останавливал, поле превратилось в море из людей в красно-черных цветах.

«Считаю этот момент особенным. Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь каждым. Для меня большая честь работать здесь», — заявил после матча главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, слова которого привел клубный аккаунт в соцсети Х.

Хаби Алонсо принял команду-аутсайдера

За плечами испанца впечатляющая футбольная карьера. Он получил известность благодаря выступлениям за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию», в активе полузащитника две победы в Лиге чемпионов и четыре титула в национальных первенствах. Кроме того, он провел 114 матчей в составе сборной Испании, стал с ней чемпионом мира и двукратным победителем европейских первенств.

По завершении футбольной карьеры в 2017 году Алонсо начал тренерскую, его первым местом работы стала академия мадридского «Реала». После этого он на протяжении трех лет работал со второй командой «Реал Сосьедад», а в октябре 2022 года был назначен главным тренером «Байера», подписав с командой двухлетний контракт. На тот момент клуб из Леверкузена занимал предпоследнее, 17-е место в бундеслиге и был кандидатом на вылет из элитного дивизиона.

Алонсо проявил себя отличным антикризисным менеджером, к концу сезона «Байер» поднялся на шестое место в чемпионате и дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил итальянской «Роме».

Фото: IMAGO/Gladys Chai von der Laage/Global Look Press Хаби Алонсо (в центре)

Тренеру удалось сделать из «Байера» боеспособный коллектив

Летом 2023 года «Байер» провел масштабную трансферную компанию. У лондонского «Арсенала» за €15 млн был приобретен швейцарец Гранит Джака, в качестве свободного агента к команде присоединился футболист сборной Испании Алекс Гримальдо. За нигерийского вингера Нейтана Теллу пришлось заплатить €23 млн английскому «Саутгемптону»., а его соотечественник Виктор Бонифасе, выступавший за бельгийский «Юнион», стоил немцам 20,5 млн. Последний составил сумасшедший атакующий дуэт с местным воспитанником Флорианом Вирцем.

Нападающие забили по 11 мячей. Нигериец сделал восемь голевых передач, а немец — 11. На фоне 32 забитых мячей новичка «Баварии» Харри Кейна эти результаты выглядят скромно, однако «Байер» был хорош прежде всего командной игрой. В 29 турах леверкузенский клуб забил 74 мяча — это всего на восемь меньше, чем у мюнхенцев. При этом в обороне чемпион выглядел гораздо увереннее конкурента — 19 пропущенных мячей против 36.

«Байер» переписал несколько рекордов

В нынешнем сезоне «Байер» до сих пор не проиграл и свел вничью всего четыре матча. Один из них был против мюнхенской «Баварии», но во второй встрече, которая прошла в феврале этого года, леверкузенский клуб разгромил конкурента со счетом 3:0. В итоге подопечные Хаби Алонсо побили рекорд мюнхенцев, не проиграв в первых 29 турах бундеслиги. Предыдущее достижение было установлено «Баварией» в сезоне-2013/2014.

Теперь, когда судьба титула решена, у «Байера» на оставшиеся пять туров есть своя задача — попробовать пройти без поражений весь турнир. Параллельно с чемпионатом леверкузенцы выступают в Лиге Европы, где дошли до стадии 1/4 финала. В рамках этого турнира немцы также не проигрывают, в девяти матчах сыграв лишь один раз вничью. Таким образом, беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах длится 43 матча, это повторение рекорда для европейских топ-5 лиг. Такую же серию 12 лет назад выдал туринский «Ювентус».

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Команда получила прозвище «Неверкузен»

22 года назад у «Байера» также была прекрасная команда во главе с многолетним лидером сборной Германии Михаэлем Баллаком. В сезоне-2001/2002 леверкузенцы лидировали в чемпионате Германии, опережая дортмундскую «Боруссию» за три тура до конца турнира на пять очков. Однако «Байер» растерял преимущество и пропустил конкурента вперед. Спустя неделю после окончания первенства страны Баллак и компания играли в финале Кубка Германии с «Шальке», вели в счете, но упустили победу. Ну а еще через три дня «Байер» играл в финале Лиги чемпионов, где уступил звездному «Реалу». Победный мяч ударом в девятку с лета забил легендарный Зинедин Зидан.

После этого в англоязычной среде поклонников футбола за «Байером» закрепилось прозвище «Неверкузен». В немецкой среде оно звучало как «Вицекузен», с намеком на то, что команда постоянно остается второй. С тех времен «Байер» еще один раз стал вице-чемпионом Германии, а также два раза уступал в финалах Кубка страны. Хаби Алонсо удалось снять проклятие.

Однако «Байер» на протяжении этих 22 лет не страдал и не только относился к своему статусу с самоиронией, но и извлек из него коммерческую выгоду. В 2010 году химико-фармацевтическая компания Bayer, владеющая клубом, зарегистрировала торговую марку Vizekusen и начала реализовывать под этим наименованием ряд товаров: от канцелярских принадлежностей до елочных украшений. Возможно, теперь пришло время подумать над названием новой торговой марки.

Тем более что в соцсетях уже кое-что придумали: «Неверлузен» — никогда не проигрывающие. «Байер» в этом году не только взял титул чемпиона Германии, но и вообще не потерпел ни одного поражения ни в одном из турниров: 38 побед и пять ничьих.

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