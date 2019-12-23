Профессор психологии Борис Хигир провёл личностный анализ профессиональных и человеческих качеств Леонида Слуцкого.
Автор книги «Психологический анализ в большом футболе» отметил, что Слуцкий, родившийся в год Кабана, очень упрямый и вспыльчивый,
Вернувшийся в Россию футбольный тренер, который ранее занимался голландской командой «Витесс», будет тренировать казанский «Рубин». Хигир отметил, что и сочетание имени и отчества у Слуцкого очень благоприятные. Психолог пояснил, что имя Леонид происходит от древнегреческого «лев», а отчество Викторович — от латинского «победитель».
Тренер родился 4 мая 1971 года. Помимо того, что рождённые в год Кабана отличаются упрямством, день рождения Слуцкого пришлось на последний весенний месяц.
Майский — всё время мается. Очень ранимый и брезгливый. Артистичный. Интеллигентный и начитанный. Никогда не кричит на игроков, — отмечает психолог.
По словам Хигира, согласно анализу личности, Слуцкий умеет дружить. Он демократичный, и у него отличный контакт с игроками и болельщиками. Кроме того, он обладает великолепным чувством юмора, может рассмешить, рассказать забавную историю, отмечает специалист.
Однако при таком наборе качеств Слуцкий очень одинок и склонен к депрессии.
У него много комплексов. Когда один, может даже заплакать. Он — одинокий волк, — считает Хигир.
По мнению психолога, Слуцкий очень любознательный. Уехав в Голландию, он быстро выучил английский. Помимо этого профессор отметил и неустойчивость нервной системы тренера. В пример он привёл раскачивания вперёд-назад во время матчей. Кроме того, Хигир отмечает такие черты характера Слуцкого, как боязливость, отсутствие тяги к риску и неуверенность в себе.
Отметив приятную внешность тренера и его голос, эксперт уточнил, что его очень любят дети. А вот глубокие морщины на лбу говорят о перенесённых стрессах и депрессиях. Кроме того, психолог дал оценку профессиональных и человеческих качеств Леонида Слуцкого по 10-балльной системе.
- Умение создать здоровую атмосферу в коллективе — 10
- Требовательность — 8
- Творческое начало — 10
- Чувство юмора — 10
- Дипломатичность — 9
- Общительность — 5
- Открытость — 3
- Конфликтность — 1
- Ранимость — 8
- Самолюбие — 9
- Аналитический ум — 10
- Твёрдость характера — 2
- Упрямство — 8
- Умение приспосабливаться — 8
- Самостоятельность в решениях — 4
- Самокритичность — 4
- Дотошность — 8
- Способность пойти на риск — 4
- Исполнительность — 7
- Трудолюбие — 10
- Уверенность в своих силах — 3
Как писал NEWS.ru, японский полузащитник Кейсуке Хонда покинул голландский футбольный клуб «Витесс» из-за ухода Слуцкого.
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