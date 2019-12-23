https://static.news.ru/photo/48b3eef4-258c-11ea-afff-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор психологии Борис Хигир провёл личностный анализ профессиональных и человеческих качеств Леонида Слуцкого.

Автор книги «Психологический анализ в большом футболе» отметил, что Слуцкий, родившийся в год Кабана, очень упрямый и вспыльчивый, пишут «Аргументы недели».

Вернувшийся в Россию футбольный тренер, который ранее занимался голландской командой «Витесс», будет тренировать казанский «Рубин». Хигир отметил, что и сочетание имени и отчества у Слуцкого очень благоприятные. Психолог пояснил, что имя Леонид происходит от древнегреческого «лев», а отчество Викторович — от латинского «победитель».

Тренер родился 4 мая 1971 года. Помимо того, что рождённые в год Кабана отличаются упрямством, день рождения Слуцкого пришлось на последний весенний месяц.

Майский — всё время мается. Очень ранимый и брезгливый. Артистичный. Интеллигентный и начитанный. Никогда не кричит на игроков, — отмечает психолог.

По словам Хигира, согласно анализу личности, Слуцкий умеет дружить. Он демократичный, и у него отличный контакт с игроками и болельщиками. Кроме того, он обладает великолепным чувством юмора, может рассмешить, рассказать забавную историю, отмечает специалист.

Однако при таком наборе качеств Слуцкий очень одинок и склонен к депрессии.

У него много комплексов. Когда один, может даже заплакать. Он — одинокий волк, — считает Хигир.

По мнению психолога, Слуцкий очень любознательный. Уехав в Голландию, он быстро выучил английский. Помимо этого профессор отметил и неустойчивость нервной системы тренера. В пример он привёл раскачивания вперёд-назад во время матчей. Кроме того, Хигир отмечает такие черты характера Слуцкого, как боязливость, отсутствие тяги к риску и неуверенность в себе.

Отметив приятную внешность тренера и его голос, эксперт уточнил, что его очень любят дети. А вот глубокие морщины на лбу говорят о перенесённых стрессах и депрессиях. Кроме того, психолог дал оценку профессиональных и человеческих качеств Леонида Слуцкого по 10-балльной системе.

Умение создать здоровую атмосферу в коллективе — 10

Требовательность — 8

Творческое начало — 10

Чувство юмора — 10

Дипломатичность — 9

Общительность — 5

Открытость — 3

Конфликтность — 1

Ранимость — 8

Самолюбие — 9

Аналитический ум — 10

Твёрдость характера — 2

Упрямство — 8

Умение приспосабливаться — 8

Самостоятельность в решениях — 4

Самокритичность — 4

Дотошность — 8

Способность пойти на риск — 4

Исполнительность — 7

Трудолюбие — 10

Уверенность в своих силах — 3

Как писал NEWS.ru, японский полузащитник Кейсуке Хонда покинул голландский футбольный клуб «Витесс» из-за ухода Слуцкого.