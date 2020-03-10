https://static.news.ru/photo/69bdfe68-62eb-11ea-b293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса до 15 апреля.

Решение принято согласно министерскому указу. Также без зрителей пройдут матчи второго дивизиона, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Ранее федерации футбола нескольких стран обратились к руководству УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, писал NEWS.ru.