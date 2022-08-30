Оценена вероятность того, что Кокорин сможет проявить себя на Кипре Александр Кокорин близок к переходу в «Аполлон»

Российский форвард Александр Кокорин, ныне выступающий за «Фиорентину», вряд ли сможет показать себя в новом клубе. Такое мнение Metaratings.ru выразил экс-главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев. 31-летний нападающий близок к переходу в кипрской «Апполон».

Конечно, с каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть, потому что слишком долго всё это длится. Он игрок со способностями и задатками, очевидно, что он в полной мере себя не реализовал. К способностям нужно прибавлять профессионализм, которого ему не хватило. Он не играл на уровне своих способностей, — сказал Гаджиев.

Отмечается, что Кокорин находится в шаге от перехода в «Апполон» после того, как отказался от перехода в другой кипрский клуб — «Арис».

За полтора года в составе Фиорентины Кокорин вышел на поле 11 раз и не отметился результативными действиями.

В июле 2022 года в «Фиорентине» назвали трансфер Кокорина ошибкой.