Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала календарь матчей 1/4 финала Кубка России с точными датами и временем проведения игр.
Все матчи пройдут 4 и 5 марта. Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 4 марта в 19:30.
До стадии 1/4 финала турнира дошли три клуба ФНЛ.
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Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России. Напомним, что до этой стадии дошли три клуба Футбольной Национальной Лиги. Матч "Шинник" - "Урал" пройдет в Ярославле в среду 4 марта и начнется в 18.30 по московскому времени. В свою очередь, "Химки" и "Торпедо" сыграют на поле первых 5 марта в 19.30.
Ранее стало известно, что избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) 24 января рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.
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