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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о работе по поводу перехода полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в зарубежный клуб.

Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся...