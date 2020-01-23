Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала календарь матчей 1/4 финала Кубка России с точными датами и временем проведения игр.

Все матчи пройдут 4 и 5 марта. Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 4 марта в 19:30.

До стадии 1/4 финала турнира дошли три клуба ФНЛ.

Ранее стало известно, что избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) 24 января рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.

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