Московский «Спартак» стал новым лидером РПЛ

https://static.news.ru/photo/fcac4262-ea1c-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче шестого тура обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, «красно-белые» обошли «Зенит» в турнирной таблице.

Так, на гол игрока туляков Даниила Хлусевича (36-я минута) «Спартак» ответил точными ударами Александра Соболева (41) и Самуэля Жиго (45+3). На 45-й минуте с поля был удалён футболист «Арсенала» Даниил Лесовой.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» имеет все шансы на то, чтобы победить в текущем сезоне РПЛ, заявил журналисту Нобелю Арустамяну нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

По его словам, «Спартак» пока не проиграл ни одного матча. Дело не только в мастерстве, но и в духе, сплочённости команды. Футбольный клуб обладает отличным коллективом, командой, руководством и тренером, подчеркнул Соболев.