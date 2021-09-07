Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Мальтой

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Тренерский штаб сборной России по футболу объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Капитаном россиян будет нападающий Фёдор Смолов, а место в воротах займёт Маринато Гильерме.

Стартовый состав: Гильерме, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Смолов.

27-летний центральный защитник «Ростова» Осипенко дебютирует в сборной России в матче с Мальтой. Ранее он оставался в запасе в поединках с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0).

Матч начнётся в 21:45 мск в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов заявил NEWS.ru, что в игре с Мальтой сборная России победит со счётом 3:0 или 4:0.

После пяти встреч отборочного этапа россияне с 10 очками делят первое место в отборочной группе с хорватами.